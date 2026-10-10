रांची-मुरी फोरलेन पर JCB से काट डाला डिवाइडर, नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ होगा एक्शन

संवाद सूत्र, अनगड़ा। रांची-मुरी फोरलेन मार्ग को हेसल के पास रूपसोना नर्सिंग कॉलेज के द्वारा डिवाइडर को काटकर अवैध कट (वन-वे से टू-वे में जाने का रास्ता) रास्ता बना दिया गया। रात के अंधेरे में आनन-फानन में जेसीबी मशीन लगाकर डिवाइडर को काटा गया।

अवैध कट होने से इस जगह पर दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। चूंकि पहले से यहां पर कोई सर्विस रोड नही है, जिससे इस जगह पर काफी तेज गति से वाहनों का आवागमन होती है। कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकता है, जबकि ट्रैफिक रूल के अनुसार फोरलेन रोड में डिवाइडर में कट छोड़ने या काटने का अधिकार केवल पथ निर्माण विभाग को है। विभाग की अनुमति के बगैर तोड़ा या बनाया गया हर कट अवैध होता है। रूपसोना नर्सिंग कॉलेज के द्वारा अवैध रूप से कट काटा गया है। बताया जाता है कि वन-वे होने के कारण पिछले एक साल से कॉलेज आने-जाने में संस्थान के कर्मचारी व प्रशिक्षु छात्रों को काफी परेशानी हो रही थी। इसके अलावा इस मार्ग में अनेक जगहों पर भी अवैध कट बना दिया गया है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।