रांची में रात गुजारने के लिए पैसे नहीं हैं? खादगढ़ा आश्रयगृह में मुफ्त ठहरने की सुविधा, जानें क्या है नियम

सत्येन्द्र गुप्ता, रांची। राजधानी आने वाले ऐसे जरूरतमंद लोगों को अब रात गुजारने के लिए फुटपाथ या खुले आसमान के नीचे रहने की मजबूरी नहीं है, जिनके पास होटल या अन्य जगह ठहरने के लिए पैसे नहीं हैं।

कांटाटोली स्थित खादगढ़ा बस स्टैंड के पीछे नगर निगम की ओर से संचालित आश्रयगृह में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में ठहरने की सुविधा मिल रही है। यहां रहने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है।

आश्रय गृह में लोगों के सोने के लिए बेड, साफ-सुथरे बाथरूम और शौचालय की व्यवस्था है। बिजली और पानी की सुविधा भी उपलब्ध है। जरूरत के अनुसार, लोग यहां दो से तीन दिन तक ठहर सकते हैं।

आश्रयगृह में एक साथ करीब 50 लोगों के रहने की व्यवस्था है। प्रतिदिन औसतन 20 से 25 जरूरतमंद यहां पहुंच रहे हैं। यहां सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी भी लगाया गया है। इस आश्रयगृह पहली प्राथमिकता स्वच्छता व सफाई है। यहां तीन टाइम सफाई होती है।

दिव्यांगों के लिए अलग कमरे की व्यवस्था आश्रयगृह दो तल्ले की इमारत में संचालित है। भूतल पर पांच कमरे हैं। इनमें तीन कमरे दिव्यांग लोगों के लिए निर्धारित हैं। एक कमरे में कार्यालय तथा एक कमरे में कर्मचारियों के लिए किचेन सहित व्यवस्था है। प्रथम और द्वितीय तल पर दो-दो बड़े कमरे और एक-एक हाल है। दोनों तलों पर 22-22 बेड लगाए गए हैं। सभी फ्लोर पर शौचालय और बाथरूम की व्यवस्था है। पीने के लिए प्रत्येक तल पर पानी की सुविधा उपलब्ध है।

बिना आधार कार्ड का प्रवेश वर्जित आश्रयगृह में प्रवेश से पहले लोगों से गहन पूछताछ की जाती है। कहीं कोई अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति तो नहीं है। बिना आधार कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाता। प्रबंधन की ओर से पहचान की जांच के बाद ही लोगों को ठहरने की अनुमति दी जाती है। इसका उद्देश्य आश्रय स्थल में आने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है। यहां 24 घंटे दो केयरटेकर तैनात रहते हैं।

गरीब और जरूरतमंदों के लिए बना सहारा रांची जैसे शहर में रोजगार, इलाज, परीक्षा, आधार कार्ड में सुधार या अन्य जरूरी काम से आने वाले कई लोग आर्थिक परेशानी के कारण होटल या गेस्टहाउस में नहीं ठहर पाते। ऐसे लोगों के लिए यह आश्रयगृह काफी उपयोगी साबित हो रहा है। बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के नजदीक होने के कारण बाहर से आने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए यहां पहुंचना भी आसान है।

डोमेट्री में ठहरने के लिए बाहर देना पड़ता है 250 रुपये खादगढ़ा बस स्टैंड में यात्रियों के लिए एक बिरसा मुंडा गेस्ट हाउस व चालक-खलासी के लिए भी आश्रय बना हुआ है। ये दोनों गेस्टहाउस में पैसा देना पड़ता है। बिरसा मुंड गेस्ट हाउस में यात्रियों को एक रात के लिए 250 रुपये चुकाने होते हैं। वहीं, आश्रय गृह में मुफ्त सुविधा मिलती है। इसके अलावा जरूरत के अनुसार यहां लोग दो से तीन भी ठहर सकते हैं। पैसे नहीं देना पड़ता है।