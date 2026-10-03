रांची में तीन बड़े फ्लाईओवर का रास्ता साफ, दुर्गापूजा के बाद शुरू हो सकता है निर्माण
रांची में करमटोली, अरगोड़ा और हरमू फ्लाईओवर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। टेंडर फाइनल होने के बाद ...और पढ़ें
HighLights
करमटोली, अरगोड़ा, हरमू फ्लाईओवर का टेंडर फाइनल।
दर बातचीत पूरी, जल्द जारी होगा कार्यादेश।
जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रस्तावित तीन प्रमुख फ्लाईओवर करमटोली, अरगोड़ा और हरमू के निर्माण का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। तीनों योजनाओं का टेंडर फाइनल हो चुका है।
संबंधित कंपनियों के साथ दर पर बातचीत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यादेश जारी करने की तैयारी है। ऐसे में दुर्गापूजा के बाद तीनों फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जमीन पर शुरू होने की संभावना है।
इन तीनों परियोजनाओं के लिए करीब दो माह पहले निविदा जारी की गई थी। करमटोली-चिरौंदी फ्लाईओवर के निर्माण के लिए शिवालया कंस्ट्रक्शन कंपनी, अरगोड़ा-चापुटोली फ्लाईओवर के लिए दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकान कंपनी और हरमू फ्लाईओवर के लिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी), मुंबई का चयन एल-वन के रूप में हुआ है। अब संबंधित कंपनियों के साथ रेट नेगोशिएशन के बाद काम आवंटित किया जाएगा।
ईपीसी मोड में होगा निर्माण
स्टेट हाईवे अथारिटी ऑफ झारखंड (साज) की ओर से इन फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। तीनों परियोजनाओं को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड में बनाया जाएगा। यानी चयनित कंपनी ही डिजाइन से लेकर निर्माण तक का काम करेगी। जरूरत पड़ने पर डिजाइन में मामूली संशोधन का भी प्रस्ताव कंपनी की ओर से दिया जा सकेगा।
हरमू फ्लाईओवर की लंबाई करीब 3.5 किमी
हरमू फ्लाईओवर का निर्माण सहजानंद चौक से शुरू होकर हरमू रोड होते हुए रातू रोड को पार कर कांके रोड तक किया जाना है। इसकी लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर होगी। योजना के लिए दोबारा टेंडर किया गया था और इस बार करीब 326.61 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना के लिए निविदा जारी हुई है। सहजानंद चौक की ओर से आने वाले वाहनों के लिए रातू रोड जाने को गौशाला के सामने उतरने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
अरगोड़ा फ्लाईओवर 3.804 किमी लंबा
अरगोड़ा चौक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 223.14 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया था। यह हरमू रोड पर कैपिटल रेस्टोरेंट के पास से डिबडीह ब्रिज के पहले तक बनाया जाएगा। अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ की ओर चापुटोली और अशोक नगर की रोड नंबर तीन तक भी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इससे फ्लाईओवर के दोनों ओर आने-जाने की सुविधा मिलेगी। परियोजना की कुल लंबाई करीब 3.804 किलोमीटर होगी।
करमटोली-चिरौंदी फ्लाईओवर से मिलेगी बड़ी राहत
करमटोली फ्लाईओवर को करमटोली चौक से साइंस सिटी (चिरौंदी) तक बनाया जाना है। इसकी लंबाई करीब 3.216 किलोमीटर होगी। मुख्य फ्लाईओवर करीब 2.7 किलोमीटर का होगा, जबकि मोरहाबादी के लिए करीब 0.52 किलोमीटर का लिंक रोड बनाया जाएगा। इससे मोरहाबादी मैदान और आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। योजना के लिए करीब 351 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया था।
यह भी पढ़ें- रांची की सड़कों पर रोज 4000 मालवाहक, ओवरलोडिंग की जांच महीने में सिर्फ 3-4 बार; हादसों का बढ़ रहा खतरा
यह भी पढ़ें- रांची में खेलगांव से टाटीसिल्वे तक सड़क पर मौत का खतरा, हादसों के बावजूद सुरक्षा इंतजाम नहीं