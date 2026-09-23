दशहरा-दीपावली में घर आना पड़ेगा महंगा! रांची की फ्लाइट का किराया 25 हजार के पार, देखें किस रूट पर कितना खर्च
त्योहारों के मौसम में रांची आने-जाने वाली हवाई यात्रा महंगी हो गई है, दीपावली और छठ के दौरान किराया 25 ...और पढ़ें
HighLights
दीपावली-छठ पर रांची आने का हवाई किराया महंगा।
मुंबई, पुणे, बेंगलुरु से किराया 25 हजार तक पहुंचा।
जागरण संवाददाता, रांची। दशहरा, दीपावली और छठ के त्योहार में घर लौटने की तैयारी कर रहे रांची के लोगों के लिए हवाई सफर इस बार महंगा पड़ सकता है। त्योहार के आसपास ट्रेनों में कंफर्म सीटों का संकट पहले से ही दिखाई देने लगा है। ऐसे में विमान यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ किराये में भी तेजी देखी जा रही है।
पांच से सात नवंबर के बीच रांची आने वाली उड़ानों में कई रूट पर किराया 15 से 25 हजार रुपये तक पहुंच गया है। मौजूदा बुकिंग आंकड़ों में अक्टूबर में रांची से प्रमुख शहरों के लिए शुरुआती किराया करीब छह से 10 हजार रुपये के बीच है। त्योहार की तारीखें नजदीक आने पर सीटों की उपलब्धता के अनुसार इसमें तेजी आ सकती है।
अभी ही मुंबई से आने का किराया 25,500 रुपये तक पहुंचा
बुकिंग स्थिति के अनुसार, छह नवंबर को मुंबई-रांची उड़ान का किराया करीब 25,500 रुपये, पुणे-रांची का 22 हजार और बेंगलुरु-रांची का करीब 20 हजार रुपये तक पहुंच गया है। सात नवंबर को पुणे-रांची का किराया करीब 25,200, बेंगलुरु-रांची 19 हजार और हैदराबाद-रांची करीब 18,500 रुपये तक है। पांच नवंबर को मुंबई-रांची का किराया 21,600 और चेन्नई-रांची का करीब 14,500 रुपये दर्ज किया गया।
हालांकि एयरलाइनों की वेबसाइट पर उपलब्ध शुरुआती बुकिंग में सामान्य दिनों के लिए किराया इससे काफी कम है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बुकिंग में अक्टूबर में रांची-दिल्ली का किराया करीब 6,494 रुपये, रांची-मुंबई 8,062 रुपये और रांची-गोवा 9,342 रुपये से शुरू दिख रहा है। ये किराये बुकिंग समय के साथ बदल सकते हैं।
अक्टूबर में कहां कितना किराया?
एयर इंडिया एक्सप्रेस की मौजूदा बुकिंग के अनुसार अक्टूबर में रांची से दिल्ली का शुरुआती एकतरफा किराया करीब 6,249 रुपये, मुंबई का 7,881 रुपये और बेंगलुरु का करीब 7,609 रुपये है। पुणे के लिए शुरुआती किराया करीब 8,333 रुपये दिख रहा है।
वहीं गोवा के लिए अक्टूबर में कुछ तारीखों पर किराया करीब 9,342 रुपये से ऊपर है। ये शुरुआती इकोनॉमी किराये हैं और बुकिंग के समय बदल सकते हैं।
रांची आने वाले यात्रियों के लिए भी अक्टूबर में शुरुआती किराये अपेक्षाकृत नियंत्रित दिख रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बुकिंग में दिल्ली से रांची का किराया करीब 6,413 रुपये, मुंबई से रांची 7,401 रुपये, बेंगलुरु से रांची करीब 7,554 रुपये और पुणे से रांची करीब 8,580 रुपये से शुरू दिख रहा है।
नई उड़ानों से कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद
रांची से हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में इंडिगो ने बेंगलुरु, नवी मुंबई और पुणे के लिए नई उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि इन सेवाओं के नियमित रूप से शुरू होने की अंतिम पुष्टि और समय-सारिणी का इंतजार है। वर्तमान में रांची एयरपोर्ट से रोजाना करीब 42 से अधिक विमानों का परिचालन हो रहा है।
यात्रियों की सुविधा पर भी फोकस
रांची एयरपोर्ट पर इस वर्ष यात्री सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है। मई में उड़ान यात्री कैफे, एवीएसएआर काउंटर, किड्स जोन और फ्लाइबरी जैसी सुविधाएं शुरू की गईं।
त्योहार में भीड़ बढ़ने को देखते हुए यात्रियों के लिए सलाह है कि टिकट की कीमत और उड़ान का समय पहले ही जांच लें। खासकर दीपावली के आसपास यात्रा करने वालों को तारीख में एक-दो दिन का अंतर रखकर किराये की तुलना करने से फायदा मिल सकता है। विमान किराया मांग और उपलब्ध सीटों के आधार पर तेजी से बदलता है।
क्या कहते है विशेषज्ञ?
विमान किराया मांग और उपलब्ध सीटों के आधार पर तेजी से बदलता है। दशहरा, दीपावली-छठ के आसपास यात्रा करने वालों को टिकट की कीमत के साथ सामान, सीट चयन और टिकट बदलाव के शुल्क की भी जांच करनी चाहिए। एक-दो दिन आगे-पीछे की तारीखों में किराये की तुलना करने से अंतर मिल सकता है।
-धनंजय तिवारी, पूर्व संयुक्त महाप्रबंधक, रांची एयरपोर्ट।
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