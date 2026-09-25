रांची DSPMU की वेबसाइट नए अवतार में, एक क्लिक में मिलेगी परीक्षा से लेकर जरूरी जानकारी; शिकायत भी कर सकेंगे छात्र
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने एक नया, यूजर-फ्रेंडली वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों के लिए शिकायत ...और पढ़ें
HighLights
विवि का नया वेबसाइट यूजर-फ्रेंडली, जानकारी अपडेटेड मिलेगी।
छात्र और शिक्षक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर ट्रैक कर सकेंगे।
दिवाकर सिंह, रांची। जब हमें किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय की जानकारी हासिल करनी होती है तो हम सबसे पहले उसके वेबसाइट को सर्च करते हैं। जहां हमें उस संस्थान की सारी जानकारी उपलब्ध होती है। इसके बाद ही हम आगे तय करते हैं कि हमें क्या करना है। वहीं अगर एक ही वेबसाइट में सारी जानकारी मिल जाती है तो हमें कुछ और जानने की जरूरत नहीं होती है।
कुछ यही किया है डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय प्रशासन ने। कुलपति डॉ. राजीव मनोहर के दिशा निर्देशन में विश्वविद्यालय का वेबसाइट अब नए अवतार में है। जहां विद्यार्थियों से जुड़ी सारी जानकारी के अलावा उनके शिकायत करने की जगह भी दी गयी है।
नए अवतार में वेबसाइट का लुक, जानकारी अपडेट
डीएसपीएमयू का नया वेबसाइट नए अवतार में आ गया है। नैक मूल्यांकन को देखते हुए इसको यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। जिससे किसी विद्यार्थियों को अपने विषय से लेकर परीक्षा तक की अपडेट जानकारी एक नजर में देखने को मिलेगी।
इसके अलावा इस वेबसाइट में ऑनलाइन क्लास लेने की भी व्यवस्था को अपडेट किया गया है। जिससे किसी भी विषय के शिक्षक एक साथ 150 से अधिक बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं।
नैक कोऑर्डिनेटर डॉ. अभय कृष्ण सिंह ने बताया कि देश के दूसरे बड़े विश्वविद्यालय के वेबसाइट का अध्ययन करने के बाद इसे तैयार किया गया है।जिससे ये आसानी से विद्यार्थियों के काम आ सके।
विद्यार्थी कर सकेंगे शिकायत, हो सकेगा ट्रैक
इस वेबसाइट की सबसे खास बात ये है कि इसमें विद्यार्थियों के शिकायत के लिए ग्रिवांस सेल बनाया गया है। हालांकि इसमें विद्यार्थी के अलावा शिक्षक भी शिकायत कर सकेंगे। यही नहीं शिकायत के बाद विद्यार्थी ये भी देख सकेंगे कि हमारी शिकायत कहां तक पहुंची है। इसके अलावा शिक्षकों को भी अगर कोई समस्या है तो वो भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। सभी के शिकायतों का निपटारा समय पर किया जाएगा।
परीक्षा, सूचना सहित अन्य जानकारी एक नजर में
विश्वविद्यालय को संचालित करने के लिए जितनी भी कमेटियां बनायी गयी है उसकी पूरी जानकारी इस नए वेबसाइट में अपडेट की गयी है। इसके अलावा परीक्षा की अलग सूचना और अपडेट जानकारी विद्यार्थियों के अलावा किसी को भी एक नजर में दिख जाएंगी। वहीं सभी तरह के नए डेटा को अपलोड किया गया है। इसके अलावा इसकी बनावट ऐसी की गयी है कि एक नजर में सारी सूचनाएं दिख जाएंगी।