CUJ Admission 2026: रिक्त सीटों पर यूजी प्रवेश का तीसरा चरण, 26 सितंबर से करें आवेदन

जागरण संवाददाता, रांची। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए तृतीय चरण की काउंसलिंग शुरू की जा रही है। इसके तहत डायनेमिक वैकेंट सीटों के लिए आनलाइन पंजीकरण 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जा सकेगा।

सीयूजे के अनुसार, यह प्रक्रिया केवल उन्हीं कार्यक्रमों और श्रेणियों में लागू होगी, जहां वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं और डायनेमिक वैकेंट सीटें प्रदर्शित की गई हैं। इस चरण में प्रवेश 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा।

पंजीकरण के लिए यूआर/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 250, एससी/एसटी को 150 तथा डीएपी (पीडब्ल्यूडी)/सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों को 100 प्रति कार्यक्रम गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा। सीयूजे द्वारा 25 सितंबर को डायनेमिक वैकेंट सीटों का विवरण जारी किया जाएगा। पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची 6 अक्टूबर तक, जबकि ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन एवं काउंसलिंग 8 अक्टूबर को होगी।