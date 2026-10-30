रांची में अपराधियों का तांडव! कोयला कारोबारी के दरवाजे पर दागीं आधा दर्जन गोलियां; राहुल दुबे गैंग का पर्चा मिला

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी में अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार की अहले सुबह कांके थाना क्षेत्र के प्रेम नगर में अपराधियों ने कोयला कारोबारी संजय करमाली के आवास पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी।

हमलावरों ने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर आधा दर्जन से अधिक राउंड गोलियां चलाईं। सुबह करीब चार बजे गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। अचानक हुई फायरिंग से आसपास के लोग सहम गए। जब तक घर के लोग और स्थानीय लोग बाहर निकलते, अपराधी मौके से फरार हो चुके थे।

राहुल दुबे गैंग के नाम का पर्चा छोड़ा वारदात के बाद अपराधी घटनास्थल पर एक पर्चा छोड़ गए हैं। इसमें कुख्यात राहुल दुबे गैंग का नाम सामने आने की जानकारी मिली है। पुलिस पर्चे की जांच कर रही है। साथ ही यह पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग में कौन-कौन अपराधी शामिल थे और वारदात को अंजाम देने के पीछे उनका मकसद क्या था।

उरीमारी साइडिंग पर भी हो चुकी है फायरिंग जानकारी के अनुसार, संजय करमाली हजारीबाग जिले के उरीमारी में कोयला साइडिंग का कारोबार करते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उन्हें राहुल दुबे गैंग की ओर से धमकी मिली थी। इससे पहले उरीमारी स्थित उनकी कोयला साइडिंग पर भी फायरिंग की घटना हुई थी।

इस संबंध में कारोबारी ने उरीमारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब रांची स्थित उनके आवास पर हुई गोलीबारी को पुरानी धमकी और साइडिंग पर हुई फायरिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच संबंध की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।