रांची विधानसभा घेराव में 2022 की एक्सपायर्ड आंसू गैस के इस्तेमाल का आरोप, छात्रों ने उठाए गंभीर सवाल

जागरण संवाददाता, रांची। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव के बीच अब आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्रों का आरोप है कि पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए एक्सपायर्ड आंसू गैस केन का इस्तेमाल किया गया। छात्रों ने मौके पर मिले आंसू गैस के खाली केन को दिखाते हुए दावा किया कि उस पर 2019 का मैन्युफैक्चरिंग वर्ष और 2022 की एक्सपायरी दर्ज थी।



विधानसभा घेराव के लिए निकले छात्रों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडों को एक के बाद एक पार कर दिया। विधानसभा के पास पहुंचने पर पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। गैस के प्रभाव से प्रदर्शनकारियों में अफरातफरी मच गई। कई छात्र आंखों में तेज जलन और सांस लेने में परेशानी की शिकायत करते नजर आए।

पानी डालने के बाद भी नहीं थमी जलन छात्रों का कहना है कि आंसू गैस का प्रभाव इतना तेज था कि कई लोगों की आंखों और चेहरे पर पानी डालने के बावजूद तत्काल राहत नहीं मिली। प्रदर्शनकारियों ने गैस के खाली केन को उठाकर उसकी एक्सपायरी की तारीख देखी।

इसके बाद छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसकी वैधता अवधि कई वर्ष पहले समाप्त हो चुकी थी। हालांकि, यह भी स्पष्ट नहीं है कि संबंधित केन वास्तव में इस्तेमाल किए गए आंसू गैस के प्रभाव का कारण था या नहीं। मामले की आधिकारिक जांच होने पर ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

एक्सपायर्ड आंसू गैस का क्या असर हो सकता है? आंसू गैस केमिकल एजेंट पर आधारित होती है और इसकी प्रभावशीलता समय के साथ बदल सकती है। एक्सपायरी के बाद इसके रासायनिक घटकों में बदलाव संभव है, जिससे प्रभाव की तीव्रता और प्रकृति पूर्वानुमान से अलग हो सकती है।

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