'छात्रों के आंदोलन को भाजपा ने किया हाइजैक, बाहर से बुलाए उपद्रवी', झारखंड में सत्ता पक्ष का भाजपा पर बड़ा हमला

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा के बाहर हुए छात्रों के उग्र प्रदर्शन और हंगामे के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह गरमा गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं और मंत्रियों ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

मंत्री सुदिव्य कुमार का बयान: भाजपा पर आंदोलन हाइजैक करने का आरोप झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार ने विधानसभा में छात्रों के घेराव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सड़कों पर उतरे लोग छात्र नहीं, बल्कि भाजपा के उदंड और अराजक कार्यकर्ता थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते छात्रों के निर्मल आंदोलन को हाइजैक कर लिया है।

भाकपा माले के विधायक अरूप चटर्जी के अनुरोध पर सदन को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि छात्रों के साथ रविवार को वार्ता हुई थी और उनकी मांगें लगभग मान ली गई थीं। सरकार ने स्पष्ट किया कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के कारण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन भाजपा ने पीछे के दरवाजे से छात्रों को उत्तेजित किया।

झामुमो का आरोप: बाहर से कार्यकर्ताओं को भेजकर माहौल बिगाड़ने की साजिश झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने अपने एक्स हैंडल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भाजपा को झारखंड के छात्रों का आंदोलन हजम नहीं हो रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने बिहार, बंगाल और ओडिशा से बड़ी संख्या में बाहरी तत्वों और कार्यकर्ताओं को झारखंड भेजकर छात्रों के बीच घुसाया, ताकि शांतिपूर्ण आंदोलन को कमजोर कर माहौल बिगाड़ा जा सके और अपनी राजनीति चमकाई जा सके।

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