जागरण संवाददाता, रांची। दो दिन से हो रही हल्की बारिश ने राजधानी की हवा को एक बार फिर सांस लेने लायक बना दिया है। शनिवार शाम को रांची का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) गिरकर 32 पर पहुंच गया, जो माडरेट श्रेणी में आता है।

मुख्य प्रदूषक पीएम 2.5 है, लेकिन उसकी मात्रा भी काफी कम हो गई है। रांची में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 32 है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में वायु गुणवत्ता अच्छा है. यदि एक्यूआई 100 से ऊपर है, तो बच्चों, सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और घर से बाहर कम समय बिताना चाहिए।

इससे पहले 20 नवंबर को रांची का एक्यूआई 172 दर्ज किया गया था, जो खराब श्रेणी के करीब था। जमशेदपुर का 249, धनबाद का 215 और बोकारो का 140 था। बारिश होती है तो कैसे साफ होती है हवा विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश हवा के लिए नैचुरल वाश की तरह काम करती है। बारिश की बूंदें हवा में तैर रहे धूल के कण पीएम 2.5 और पीएम 10 को अपने साथ जमीन पर बैठा देती हैं। इसलिए बारिश के बाद हवा में मौजूद सूक्ष्म कण कम हो जाते हैं और एक्यूआइ में सुधार होता है। यही वजह है कि दीपावली के बाद भी ऐसा ही हुआ था।

दीपावली पर 190 तक पहुंचा था एक्यूआई, बारिश ने बचाया दीपावली की रात रांची की हवा सबसे ज्यादा जहरीली हुई थी। वन भवन स्थित मॉनिटरिंग स्टेशन पर पीएम10 का स्तर 989.24 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया था और एक्यूआइ 190 तक चला गया था। लेकिन बारिश और हल्की हवा के बाद सुबह 10:30 बजे तक पीएम 10 गिरकर 129.94 पर आ गया था।

यानी एक ही रात में प्रदूषण में करीब 85% तक की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह 7 नवंबर को एक्यूआइ 142-152 था, जो 9 नवंबर को बढ़कर धुर्वा में 193 और दीपाटोली में 191 तक पहुंच गया था। राहत अस्थायी है, जड़ नहीं मिटी पर्यावरणविदों का कहना है कि रांची की ऊंचाई, खुले मैदान और हरियाली की वजह से यहां प्रदूषण दिल्ली जैसे शहरों की तुलना में जल्दी छंट जाता है। हल्की हवा भी जमा प्रदूषण को बहा ले जाती है। लेकिन ये राहत अस्थायी है।