रांची एयरपोर्ट पर अब मौसम की हर हलचल पर नजर, उड़ान में देरी-बदलाव की मिलेगी समय पर जानकारी

जागरण संवाददाता, रांची। मौसम की खराबी से उड़ान में देरी या बदलाव होने पर अब यात्रियों को जानकारी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति से निपटने की तैयारी की समीक्षा की है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने मौसम संबंधी सूचनाओं की निगरानी, उनके प्रसारण और यात्रियों तक समय पर जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था को परखा।

एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि खराब मौसम, कम दृश्यता, तेज हवा या अन्य परिस्थितियों में उड़ानों से जुड़ी सूचनाएं कितनी तेजी से यात्रियों तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसके लिए एयर ट्रैफिक इंफार्मेशन सर्विस (एटीआईएस) के माध्यम से मौसम अपडेट प्रसारित करने की व्यवस्था की जांच की गई। यह पहल यात्री सेवा अभियान के तहत यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा अनुभव देने की दिशा में उठाया गया कदम है।

यात्रियों को होगा सीधा फायदा अक्सर खराब मौसम के कारण विमानों के समय में बदलाव, देरी या डायवर्जन की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। नई तैयारी का उद्देश्य यही है कि यात्रियों को उड़ान की स्थिति की जानकारी पहले मिल सके और वे अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सकें।