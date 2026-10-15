नेहा बोरा के बयान पर BJP प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का पलटवार, बोले- बांग्लादेश के प्रति प्रेम अब खुलकर सामने आया

#WATCH रांची, झारखंड: नेहा बोरा के बयान पर भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा, "...नकाब पूरे तरीके से हट गया। बांग्लादेश के प्रति इनका जो प्रेम और स्नेह है वो छलक उठा और लोगों को दिख गया कि इनको बांग्लादेश से अब कितना प्रेम है। ये कह रही हैं कि बांग्लादेश एक आदर्श स्थिति था। वहां के जेन-जी ने जो रास्ता दिखाया वो भारत में करेंगे... जिस प्रदर्शन का ये हवाला दे रही हैं, उस प्रदर्शन में पूरी अराजकता के तौर पर एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया गया था...किसी समय उनकी विचारधारा हुआ करती थी कि सत्ता को हम बंदूक से और अराजकता फैलाकर बदलेंगे तो नेहा बोरा अब उसी दल के स्टूडेंट विंग की प्रमुख हैं; तो वो कैसे जाएगा?...राहुल गांधी अपने पार्टी के नेताओं को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी नेहा बोरा को दे रहे हैं क्योंकि कारण साफ है। दोनों अराजकता से सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, दोनों चुनावी राजनीति में बुरी तरीके से पिटे हुए लोग हैं।"