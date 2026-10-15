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नेहा बोरा के बयान पर BJP प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का पलटवार, बोले- बांग्लादेश के प्रति प्रेम अब खुलकर सामने आया

By Digital Desk Edited By: Mansi Kumari
Published: Thu, 15 Oct 2026 12:07 PM (IST)

भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने नेहा बोरा के बांग्लादेश संबंधी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे ...और पढ़ें

HighLights

  1. नेहा बोरा के बांग्लादेश प्रेम पर भाजपा का तीखा पलटवार।

  2. प्रतुल शाहदेव ने राहुल गांधी को भी घेरा।

  3. अराजकता से सत्ता परिवर्तन की मंशा पर सवाल।

डिजिटल डेस्क, रांची। नेहा बोरा के बयान पर भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नेहा बोरा के बयान से उनका असली चेहरा सामने आ गया है। बांग्लादेश के प्रति उनका प्रेम और लगाव अब खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति को आदर्श बताते हुए वहां की जेन-जी से प्रेरणा लेकर भारत में भी वैसा ही करने की बात कही है।

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि नेहा बोरा जिस विरोध प्रदर्शन का जिक्र कर रही हैं, उसमें पूरी तरह अराजकता का माहौल था और एक निर्वाचित सरकार को सत्ता से हटा दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक समय उनकी पार्टी की विचारधारा बंदूक और अराजकता के जरिए सत्ता बदलने की थी। अब नेहा बोरा उसी पार्टी के छात्र संगठन की प्रमुख हैं।

प्रतुल शाहदेव ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं की तुलना में नेहा बोरा को अधिक महत्व दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही अराजकता के जरिए सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और चुनावी राजनीति में बुरी तरह पिछड़ चुके हैं। 

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