नेहा बोरा की टी-शर्ट पर ऐसा क्या लिखा था जिसपर मच गया बवाल? BJP ने बताया बड़ी साजिश

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री रत्नाकर ने कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन आईसा की अध्यक्ष नेहा बोरा की शर्ट पर अंकित पाइरेट्स के लोगो को भारत सरकार के खिलाफ डीप स्टेट की साजिश से जोड़ा है।

भाजपा के संगठन महामंत्री ने इंटरनेट मीडिया पर एक फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि दिल्ली में आंदोलन कर रही है आईसा की छात्र नेता नेहा बोरा के इरादों को नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस, इंडोनेशिया में छात्र आंदोलन के बाद हुए नेतृत्व परिवर्तन से जोड़ते हुए बताया कि वहां के आंदोलन में भी इस तरह के की शर्ट व ध्वज लहराते नजर आए थे।

नेहा बोरा की टी शर्ट पर बवाल भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश रच रहे कुछ लोग एवं संगठन युवाओं को भड़काकर सत्ता को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि ज्ञानेश कुमार तो बस बहाना है, असली एजेंडा तो सरकार बदलना है..!

इनके प्रोटेस्ट में आए लोगो की बातो और इनके नारों से स्पष्ट भी हुआ है। दिल्ली में गत 10 अक्टूबर को कम्युनिस्ट पार्टी की स्टूडेंट विंग आल‌ इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (एआईएसए) की प्रेसिडेंट नेहा बोरा दिल्ली प्रोटेस्ट में लाल टी-शर्ट पहनकर आईं, जिस पर ‘वन पीस पाइरेट्स’ का लोगो था। इस लोगो का इस्तेमाल 'डीप स्टेट' कई देशों में सत्ता बदलने के ऑपरेशन में करता है..!

विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, फ्रांस, पेरू, मोरक्को, बुल्गारिया समेत कई देशों में सरकार बदलने के लिए हुए आंदोलनों में भी इसी सिंबल का इस्तेमाल किया गया था.. साथ ही, फिलिस्तीन के सपोर्ट में हुए प्रदर्शनों में भी 'वन पीस पाईरेट्स' के लोगो वाले झंडे देखे गए थे।