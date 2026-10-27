झारखंड में जन सुराज के कम्युनिकेशन मैनेजर की संदिग्ध मौत, बिहार MLC चुनाव के बीच PK को मिली बुरी खबर

जागरण संवाददाता,रांची। रांची से पटना जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस से सोमवार को लापता हुए देवपालिक गुप्ता का शव झारखंड के अनगड़ा प्रखंड स्थित जरवाडीह के पास रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में मिला। आरपीएफ सूत्रों के अनुसार, देवपालिक के चलती ट्रेन से गिरने की आशंका है। उनका शव ट्रैक के किनारे झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। शव बरामद होने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, देवपालिक गुप्ता अपने दो सहयोगियों गौतम और निशांत के साथ कुछ दिन पहले पटना से रांची पहुंचे थे। सोमवार को तीनों रांची से पटना जाने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए थे। ट्रेन के अनगड़ा के आसपास पहुंचने पर देवपालिक ने अपने साथियों से कहा कि वह कुछ खाने के लिए अगली बोगी से सामान लेकर आते हैं। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे।

करीब दो घंटे तक देवपालिक के नहीं लौटने पर उनके साथियों को संदेह हुआ। उन्होंने ट्रेन की सभी बोगियों में उनकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद मुरी स्टेशन पहुंचकर इसकी शिकायत की गई। रेल मदद पर भी शिकायत दर्ज कराई गई।