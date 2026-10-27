खाना लाने की बात कहकर निकले, अगले दिन झाड़ियों में मिला जन सुराज पार्टी के मीडिया मैनेजर का शव

जागरण संवाददाता, रांची। रांची से पटना लौटने के दौरान जनशताब्दी एक्सप्रेस से लापता हुए जन सुराज पार्टी के डिजिटल मीडिया मैनेजर देवपालिक गुप्ता (31) का शव मंगलवार को अनगड़ा प्रखंड के जरवाडीह के पास रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में मिला। शव और उनकी चप्पल करीब 10 फीट की दूरी पर मिले।

प्रारंभिक आशंका है कि वह चलती ट्रेन से गिर गए होंगे। हालांकि, उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। ट्रेन से गिरने से उनके चेहरे पर चोट लगी है।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर निवासी देवपालिक अपने दो सहयोगियों गौतम और निशांत के साथ 24 अक्टूबर को रांची आए थे। सहयोगियों ने बताया वे तीनों रांची प्रेस क्लब में ठहरे थे। इस दौरान उन्होंने हुंडरू फाल सहित अन्य स्थानों का भ्रमण किया था। सोमवार को तीनों जनशताब्दी एक्सप्रेस से पटना लौट रहे थे। ट्रेन के अनगड़ा के आसपास पहुंचने पर देवपालिक ने साथियों से कहा कि वह खाने का सामान लाने के लिए अगली बोगी की ओर जा रहे हैं। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे।

दो घंटे तक तलाश के बाद दी गई सूचना करीब दो घंटे तक देवपालिक के वापस नहीं लौटने पर उनके साथियों को चिंता हुई। उन्होंने ट्रेन की सभी बोगियों में उनकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। ट्रेन के बोकारो पहुंचने पर भी उनकी तलाश की गई।