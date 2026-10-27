21 साल की उम्र, 4 साल से जन सुराज से जुड़े थे देवपालिक; ट्रेन हादसे में निधन से पार्टी में शोक

जागरण संवाददाता, पटना। जन सुराज पार्टी की इंटरनेट मीडिया टीम के सक्रिय सदस्य और डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता के ट्रेन दुर्घटना में असामयिक निधन से पार्टी परिवार में शोक की लहर है।

महज 21 वर्ष की उम्र में उनके निधन की खबर से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मर्माहत हैं। जन सुराज के महासचिव सह पूर्व विधायक किशोर कुमार ने देवपालिक गुप्ता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

जन सुराज में संभाल रहे थे जिम्‍मेदारी

उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने इस घटना को परिवार, मित्रों और पार्टी के सभी साथियों के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

देवपालिक गुप्ता पिछले चार वर्षों से जन सुराज की इंटरनेट मीडिया टीम का हिस्सा थे और टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा, कार्यकुशलता से साथियों के बीच अलग पहचान बनाई थी।