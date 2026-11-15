झारखंड स्थापना दिवस पर PM मोदी ने दी बधाई, राष्ट्रपति मुर्मु ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड राज्य रविवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस गौरवशाली मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'X' के माध्यम से झारखंड के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई दी।

अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने इस प्रदेश को जनजातीय अस्मिता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों का एक अद्भुत केंद्र करार दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य के हरे-भरे वन, मनमोहक जलप्रपात और ऐतिहासिक धरोहरें इसे देश भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाती हैं। खनिज, ऊर्जा और पर्यटन में विकास की असीम संभावनाएं भगवान बिरसा मुंडा के त्याग और पराक्रम को स्मरण करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा, ऊर्जा, पारंपरिक हस्तशिल्प और पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति के अनगिनत अवसर मौजूद हैं। उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि राज्य के मेहनती और हुनरमंद नागरिक अपने दृढ़ निश्चय से झारखंड को समृद्धि और विकास के नए शिखर पर ले जाएंगे।

राष्ट्रपति ने धरती आबा को किया नमन दूसरी ओर, महान आदिवासी जननायक 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस दौरान राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके अद्वितीय साहस, संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान को याद किया। ज्ञात हो कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि को पूरे राष्ट्र में 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में भी बड़े उत्साह से मनाया जाता है।

बिरसा मुंडा की जयंती पर हुई थी 28वें राज्य की स्थापना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक होकर झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में मानचित्र पर उभरा था। एक अलग राज्य के निर्माण के लिए चले लंबे जन-आंदोलन में आदिवासी समुदाय के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।