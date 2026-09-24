₹25 लाख का लोन और 40% सब्सिडी, युवाओं की किस्मत बदल रही झारखंड सरकार की CMEGP योजना!

डिजिटल डेस्क, रांची। Jharkhand Rojgaar Srijan Yojana: कल तक जो युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते थे, आज वे खुद का कारोबार खड़ा कर दूसरों को नौकरियां बांट रहे हैं।

झारखंड के युवाओं की किस्मत बदलने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना' (CMEGP) एक गेम-चेंजर साबित हो रही है।

₹25 लाख तक का लोन और उस पर 40% की भारी सब्सिडी—इस योजना ने राज्य के हजारों शिक्षित-बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भरता का नया आसमान दिया है।

इस विशेष रिपोर्ट में जानिए कि कैसे यह योजना धरातल पर युवाओं का पलायन रोक रही है और उनके सपनों को नए पंख दे रही है।

क्या है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना?

झारखंड सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शिक्षित-बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है।

इसके तहत व्यवसाय, दुकान, यात्री वाहन खरीदने या सेवा क्षेत्र में काम शुरू करने के लिए ₹25 लाख तक का ऋण (Loan) प्रदान किया जाता है।

योजना की मुख्य विशेषताएं ( Jharkhand Mukhyamantri Rojg a ar Yojana )

40% तक की भारी सब्सिडी: योजना के तहत कुल ऋण राशि पर सरकार द्वारा 40% या अधिकतम ₹5 लाख तक का अनुदान (सब्सिडी) दिया जाता है।

योजना के तहत कुल ऋण राशि पर सरकार द्वारा 40% या अधिकतम ₹5 लाख तक का अनुदान (सब्सिडी) दिया जाता है। बिना गारंटर के लोन: यदि कोई आवेदक ₹50,000 तक का लोन लेता है, तो उसे किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है।

यदि कोई आवेदक ₹50,000 तक का लोन लेता है, तो उसे किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। वाहनों की खरीद पर विशेष प्रोत्साहन: स्वरोजगार के लिए कमर्शियल/पैसेंजर वाहन खरीदने के लिए भी इस योजना के तहत आसानी से आर्थिक सहायता मिलती है।

किन्हें मिलता है योजना का लाभ?

लक्षित वर्ग: अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांगजन और सखी मंडल की दीदियां।

अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांगजन और सखी मंडल की दीदियां। आयु सीमा: आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आय सीमा: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। निवासी: आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

किन-किन व्यवसायों के लिए ले सकते हैं लोन?

यह योजना युवाओं को अपनी पसंद का व्यवसाय या उद्यम शुरू करने की पूरी आजादी देती है-

पैसेंजर व कमर्शियल वाहन: ई-रिक्शा, ऑटो, ट्रैक्टर, पिकअप वैन, बस आदि (यातायात/ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए)।

ई-रिक्शा, ऑटो, ट्रैक्टर, पिकअप वैन, बस आदि (यातायात/ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए)। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग: आटा मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, हस्तशिल्प, रेडीमेड गारमेंट, टेक्सटाइल यूनिट आदि।

आटा मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, हस्तशिल्प, रेडीमेड गारमेंट, टेक्सटाइल यूनिट आदि। सेवा क्षेत्र (Service Sector): मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर/आईटी सेंटर, सैलून, लॉन्ड्री, टेंट हाउस, किराना/रिटेल शॉप आदि।

मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर/आईटी सेंटर, सैलून, लॉन्ड्री, टेंट हाउस, किराना/रिटेल शॉप आदि। कृषि आधारित व्यवसाय: डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, बकरी पालन, मत्स्य पालन आदि। आवेदन की पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप सरकारी पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया गया है-

पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक पोर्टल cmegp.jharkhand.gov.in पर जाएं।

आधिकारिक पोर्टल cmegp.jharkhand.gov.in पर जाएं। पंजीकरण (Registration): अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या और जिला चुनकर रजिस्ट्रेशन करें।

अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या और जिला चुनकर रजिस्ट्रेशन करें। फॉर्म भरें: अपने प्रोजेक्ट/व्यवसाय की पूरी जानकारी दर्ज करें। दस्तावेज अपलोड करें- जाति एवं आय प्रमाण पत्र

आवासीय (निवास) प्रमाण पत्र

आधार कार्ड एवं पैन कार्ड

प्रोजेक्ट रिपोर्ट (व्यवसाय की अनुमानित लागत का ब्यौरा)

पासपोर्ट साइज फोटो एवं बैंक पासबुक विवरण

अनुमोदन व ऋण स्वीकृति: आवेदन की जांच जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाती है। हरी झंडी मिलने के बाद बैंक लोन राशि स्वीकृत कर जारी कर देता है। पिछड़ा वर्ग को ₹250 करोड़ से अधिक का ऋण आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में केवल पिछड़ा वर्ग के 6,450 लाभुकों को ₹250.72 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया गया है। इनमें से अधिकांश लोन पिछले तीन वित्तीय वर्षों में वितरित किए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि योजना ने हाल के दिनों में काफी गति पकड़ी है।

पलायन पर लगाम रांची, गढ़वा, धनबाद और दुमका जैसे जिलों में इस योजना की मदद से हजारों युवाओं ने ऑटो-रिक्शा, पैसेंजर व्हीकल, किराना दुकानें और छोटे विनिर्माण उद्योग स्थापित किए हैं। समय पर किश्त नहीं चुका रहे लाभुक जहां एक तरफ योजना का लाभ युवाओं को मिल रहा है, वहीं कल्याण विभाग ने समय पर लोन की किश्तें न चुकाने वाले लाभुकों और उनके गारंटरों को नोटिस जारी कर जिम्मेदारी से रीपेमेंट करने की भी अपील की है ताकि फंड का चक्र बना रहे और अन्य युवाओं को भी इसका लाभ मिल सके।