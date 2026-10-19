देश की मौजूदा स्थिति पर संघ प्रमुख मोहन भागवत रखेंगे विचार, विजयादशमी की सुबह 7.40 बजे पर होगा संबोधन 

जागरण संवाददाता, रांची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत मंगलवार को नागपुर में आयोजित विजयादशमी उत्सव को संबोधित करेंगे।

रेशिमबाग स्थित संघ कार्यालय के मैदान में सुबह 7:40 बजे से आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दैनिक जागरण के प्रधान संपादक संजय गुप्त होंगे।

लगभग एक घंटे के संबोधन में भागवत संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों, देश की वर्तमान स्थिति और आगामी एक वर्ष की कार्ययोजना पर विचार रख सकते हैं।

जिस तरह से एसआइआर को लेकर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है।

निर्वाचित सरकार को हटाने की बात कही जा रही है। इन सभी विषयों को लेकर सरसंघचालक मोहन भागवत क्या बोलते हैं, सभी को इंतजार है।

कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। समारोह के शुरुआत में भागवत मुख्य अतिथि के साथ संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा और द्वितीय सरसंघचालक माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर की समाधी पर पुष्प अर्पित करेंगे।