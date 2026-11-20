जागरण संवाददाता, रांची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत अपने तीन दिवसीय झारखंड प्रवास पर नौ दिसंबर को रांची पहुंचेंगे। मुख्य कार्यक्रम 10 एवं 11 दिसंबर को धनबाद में है। झारखंड प्रांत में मोहन भागवत का यह अंतिम प्रवास ही होगा, क्योंकि अगले वर्ष मार्च के बाद से प्रांत का अस्तित्व नहीं रहेगा।

उसकी जगह झारखंड को तीन संभागों में बांट दिया जाएगा। फिर प्रांत की तरह पूरी कार्यकारिणी संभाग में कार्य करेगी। उसके बाद सरसंघचालक का प्रवास संभाग के अनुसार ही होगा। सरसंघचालक के प्रवास को लेकर प्रांत स्तर पर तैयारी चल रही है। 10 दिसंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत का आईएसएम आईआईटी धनबाद में कार्यक्रम है। वे वहां के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। फिर एक कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को भी संबोधित करेंगे।