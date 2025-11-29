दीपाटोली आर्मी कैंट की दीवार फांदकर सैन्य संचार केबल चोरी, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,रांची ।दीपाटोली आर्मी कैंट क्षेत्र में पिछले दो से तीन माह से चल रही जेली फील्ड केबल (जेएफसी) चोरी की घटनाओं का खुलासा हो गया है। लगभग 20 किलोमीटर सैन्य संचार केबल चोरी होने के बाद सेना की ओर से लगातार सतर्कता बढ़ाई जा रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच 28 नवंबर की रात करीब साढ़े 11 बजे एक बार फिर संचार बाधित हुआ, जिसे जांचने के लिए रेजिमेंट की क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) तुरंत मौके पर पहुंची। गश्ती के दौरान टीम ने दो लोगों को कैंट की दीवार फांदकर केबल काटते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जबकि दो अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपितों के पास से तांबे से युक्त जला हुआ जेएफसी केबल और काटने के औजार बरामद किए गए।