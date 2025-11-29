दीपाटोली आर्मी कैंट की दीवार फांदकर सैन्य संचार केबल चोरी, दो गिरफ्तार
रांची के दीपाटोली आर्मी कैंट में सैन्य संचार केबल चोरी होने की घटना सामने आई है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर कैंट की दीवार फांदकर केबल चुराने का आरोप है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता,रांची ।दीपाटोली आर्मी कैंट क्षेत्र में पिछले दो से तीन माह से चल रही जेली फील्ड केबल (जेएफसी) चोरी की घटनाओं का खुलासा हो गया है। लगभग 20 किलोमीटर सैन्य संचार केबल चोरी होने के बाद सेना की ओर से लगातार सतर्कता बढ़ाई जा रही थी।
इस बीच 28 नवंबर की रात करीब साढ़े 11 बजे एक बार फिर संचार बाधित हुआ, जिसे जांचने के लिए रेजिमेंट की क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) तुरंत मौके पर पहुंची।
गश्ती के दौरान टीम ने दो लोगों को कैंट की दीवार फांदकर केबल काटते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जबकि दो अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपितों के पास से तांबे से युक्त जला हुआ जेएफसी केबल और काटने के औजार बरामद किए गए।
पूछताछ में दोनों ने अपना नाम चंदन गाड़ी और साहिल करकेट्टा बताया। घटना की सूचना तुरंत खेलगांव थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद दोनों आरोपितों और बरामद सामान को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
सेना के अधिकारियों के अनुसार लगातार केबल चोरी की घटनाओं से सैन्य संचार प्रभावित हो रहा था और जरूरी सूचनाओं के आदान–प्रदान में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
सेना की ओर से थाना प्रभारी को दिए गए लिखित आवेदन में आरोपितों तथा फरार साथियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फरार आरोपितों की तलाश जारी है।
