'पापा मैं हूं ना; आप सो जाओ...', रांची में रातभर देखभाल करता रहा बेटा, सुबह उसी बीमार पिता ने ले ली जान

संवाद सूत्र, बेड़ो। प्रखंड के नरकोपी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। यहां एक मानसिक रूप से बीमार पिता ने अपने ही 17 वर्षीय इकलौते बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। यह बेटा हर रात अपने बीमार पिता की पहरेदारी करता था ताकि वे घर से बाहर न चले जाएं।

सोते हुए बेटे की खौफनाक तरीके से ली जान ग्रामीणों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पिता देवनाथ उरांव (38) की मानसिक स्थिति पिछले कुछ दिनों से बिगड़ चुकी थी। वह अक्सर रात के वक्त घर से भागने की कोशिश करता था। पिता की इस लाचारी को देखकर उसका 17 वर्षीय बेटा नितेश उरांव अपनी नींद की कुर्बानी दे देता था और रातभर जागकर पिता की देखभाल करता था।

सोमवार की रात भी नितेश ने पूरी रात जागकर अपने पिता की रखवाली किया। मंगलवार सुबह करीब चार बजे लगातार जागने और थकान के चलते नितेश की आंख लग गई। इसी दौरान पिता ने घर में रखी कुल्हाड़ी से सो रहे बेटे के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए।