रांची में कॉलेज के पास युवक का शव बरामद, गर्दन पर धारदार हथियार के निशान; प्रेमिका पर हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, रांची। धुर्वा थाना क्षेत्र में योगदा सत्संग कालेज के सामने एक झोपड़ी से 28 वर्षीय पवन सिंह का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। मृतक की गर्दन धारदार हथियार से काटे जाने की बात सामने आई है। उसके चेहरे पर सूजन थी।

स्वजन के अनुसार, उसके गुप्तांग में भी गंभीर चोट के निशान थे। मृतक की बहन प्रीति कुमारी ने सीमा देवी और उसके अन्य साथियों पर मिलकर भाई की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दिए आवेदन में उसने पूरे मामले की जांच कर आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

घटना के पीछे आपसी विवाद, साथ रहने का दबाव और अन्य लोगों से बातचीत को लेकर विरोध की बात भी सामने आई है। हालांकि, हत्या की वजह और घटना में किसकी भूमिका रही, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

14 अक्टूबर से बंद था मोबाइल, दो दिन बाद मिली शव की सूचना गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के नागफेनी गांव निवासी प्रीति कुमारी के अनुसार, उसका भाई पवन सिंह धुर्वा में योगदा सत्संग कॉलेज के सामने स्थित एक झोपड़ी में किराये पर रहता था। पवन का मोबाइल फोन 14 अक्टूबर से ही बंद था।

शुक्रवार, 16 अक्टूबर की सुबह करीब नौ बजे उसके चचेरे भाई ने फोन कर जानकारी दी कि योगदा सत्संग कॉलेज के सामने एक झोपड़ी से युवक का शव मिला है। शव की गर्दन कटी हुई थी। सूचना मिलने के बाद प्रीति अपने पड़ोसी मनीष कुमार के साथ सुबह करीब 11 बजे रिम्स पहुंची। वहां शव देखकर उसने अपने भाई पवन सिंह की पहचान की। बहन के अनुसार, पवन के चेहरे पर सूजन थी और गर्दन पर धारदार हथियार से काटे जाने के निशान थे। उसने अपने आवेदन में गुप्तांग पर भी गंभीर चोट होने की बात कही है। इन चोटों की प्रकृति और मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा पुलिस जांच से होगी।

सीमा देवी पर जबरन साथ रहने का दबाव बनाने का आरोप प्रीति ने पुलिस को बताया कि सीमा देवी पहले से शादीशुदा है। उसके आरोप के अनुसार, सीमा उसके भाई पवन सिंह पर जबरन अपने साथ रहने का दबाव बनाती थी और उसके साथ मारपीट भी करती थी। सीमा की बहन श्यामा देवी जगन्नाथपुर में शुरुआती दिनों में पवन और सीमा दोनों को अपने पास रखती थी।

प्रीति के अनुसार, आठ अक्टूबर को शाम करीब छह बजे उसने अपने भाई को सीमा देवी के साथ जगन्नाथपुर में देखा था। उसने आरोप लगाया कि सीमा अन्य लड़कों से भी बातचीत करती थी, जिसका पवन विरोध करता था। बहन का दावा है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। हालांकि, ये बातें फिलहाल शिकायतकर्ता के आरोप हैं। इनके संबंध में पुलिस की ओर से किसी निष्कर्ष की जानकारी सामने नहीं आई है।

हत्या में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग प्रीति ने आशंका जताई है कि सीमा देवी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पवन सिंह की हत्या की और इसके बाद सभी वहां से फरार हो गए। उसका मानना है कि हत्या एक या दो दिन पहले की गई होगी। उसने सीमा देवी का मोबाइल नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराया है और आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

मामले में पुलिस के सामने अब यह पता लगाने की चुनौती है कि पवन की हत्या कब और किन परिस्थितियों में हुई। शव मिलने की जगह, मृतक के मोबाइल फोन का बंद होना, शरीर पर चोट के निशान और बहन की ओर से लगाए गए आरोप जांच के महत्वपूर्ण बिंदु हैं।