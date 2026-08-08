JPSC प्रोटोस्टः छात्रों के समर्थन में उतरीं एक्ट्रेस कुनिका सदानंद, बोली- उनकी आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में जेपीएससी विवाद को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने अपना समर्थन देते हुए बड़ा बयान दिया है।

सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि झारखंड के छात्र केवल अपने हक की बात कर रहे हैं और उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए, दबाया नहीं जाना चाहिए।

कुनिका सदानंद ने अपने पोस्ट में लिखा है कि वह झारखंड के छात्रों से मिलने आ रही है। उन्होंने कहा है कि वह छात्रों का दर्द सुनना चाहती है, उनके साथ खड़ी होना चाहती है और उनकी आवाज को और बुलंद करना चाहती है। उन्होंने आगे लिखा है कि जब युवा बोलते हैं तब देश का भविष्य बोलता है।