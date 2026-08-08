JPSC Protest: हेमंत सरकार को छात्रों का अल्टीमेटम, कहा- आज मांगें नहीं मानी तो पूरे राज्य में होगा अनशन

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में JPSC और JSSC में गड़बड़ी को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 14 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसमें से JLKM नेता देवेंद्र महतो समेत कई नेता भूख हड़ताल पर हैं।

उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ है। छात्रों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर आज मांगें नहीं मानी गईं तो पूरे राज्य के छात्र भूख हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। दोनों गुट के छात्रों से होगी मुलाकात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के दो गुट अनशन पर बैठे हैं। एक जगह केवल छात्र हैं और दूसरी जगह पर JLKM नेता देवेंद्र महतो। आज दोनों ही गुट के छात्रों का डेलीगेशन सरकार से बातचीत करने वाला है।

JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि टीम के द्वारा सूचना मिली है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल आज 10 बजे सर्किट हाउस में वार्ता के लिए जाएगा। सरकार के साथ छात्रों के अलग-अलग गुटों से बातचीत पर देवेंद्र ने कहा कि अगर सरकार मान लेती तो बाकी को जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि कितने लोग बातचीत के लिए मिलने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम सबकी मांगें समान हैं और ये मांगें पूरी होनी चाहिए।

आज नहीं माने तो पूरे राज्य के छात्र होंगे शामिल वहीं प्रदर्शनकारी छात्र कुश महतो का कहना है, "हमने 10 लोगों को चुना है, संभवत: हर तरफ से पांच लोग होंगे। बातचीत देवेंद्र महतो की अगुवाई में होगी। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी।"

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