जयपुर एक्सप्रेस के लिए आरक्षित टिकट की की टिकट बुकिंग शुरू, खड़गपुर-हटिया एक्सप्रेस का मार्ग बदला

जयपुर एक्सप्रेस चार नवंबर को दोपहर सांतरागाछी से रवाना होगी

सांतरागाछी से जयपुर के खातीपुरा साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की आरक्षित टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। 18061-18062 साप्ताहिक एक्सप्रेस की पहली रैक बुधवार चार नवंबर की दोपहर सवा दो बजे सांतरागाछी से रवाना होगी जो शाम छह बजे टाटानगर और अगली रात 11 बजे खातीपुरा पहुंचेगी।

वहीं, डाउन ट्रेन शुक्रवार छह नवंबर की सुबह सवा नौ पर रवाना होगी जो शनिवार शाम पौन आठ बजे सांतरागाछी पहुंचेगी। 22 कोच वाले इस ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी का एक, सेकेंड क्लास एसी के चार, थर्ड क्लास एसी के चार, थर्ड क्लास इकोनामी के चार, स्लीपर के छह, सामान्य श्रेणी के चार, दिव्यांगों के लिए एक डिब्बा सहित एक पेट्री कार और एक लगेज, जनरेटर व ब्रेक वैन भी होगा।