खलारी के रोहिणी खदान में भारी ब्लास्टिंग से मचा हड़कंप, घर पर गिरा पत्थर; आक्रोशित ग्रामीणों ने ठप कराया काम

संवाद सूत्र, खलारी। सीसीएल एनके एरिया की रोहिणी परियोजना में बुधवार को ब्लास्टिंग के दौरान छिटका पत्थर संतोष मेहता के घर के बाहर आकर गिरा। पत्थर की चपेट में आने से लोग बाल-बाल बच गए। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए खदान का काम बंद करा दिया।

ग्रामीणों का कहना था कि रोहिणी खदान में नया पैच शुरू किया गया है, जिसके समीप आबादी है। संतोष मेहता का घर भी खदान के काफी नजदीक है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद प्रबंधन की ओर से हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।