रांची में 5 करोड़ से बदलेगी 8.20 KM सड़क की सूरत, करमटोली से मदरा मुंडा चौक तक होगा कायाकल्प

जागरण संवाददाता, रांची। करमटोली से चिरौंदी होते हुए बोड़ेया और महाराजा मदरा मुंडा चौक तक सफर करने वालों के लिए राहत की उम्मीद जगी है।

लंबे समय से जर्जर सड़क, जगह-जगह बने गड्ढे और बारिश में जलजमाव की समस्या से जूझ रहे लोगों को जल्द राहत मिल सकती है।

पथ निर्माण विभाग ने 8.20 किलोमीटर लंबी सड़क के नवीनीकरण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस परियोजना पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

योजना के तहत करमटोली चौक से बोड़ेया होते हुए रिंग रोड के पास स्थित महाराजा मदरा मुंडा चौक तक सड़क की ऊपरी सतह को नए सिरे से तैयार किया जाएगा।

इससे चिरौंदी, बोड़ेया और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी गड्ढों के कारण होने वाली परेशानी से राहत मिल सकती है।

बारिश में गड्ढों में भरता है पानी, सूखने पर उड़ती है धूल करमटोली से मदरा मुंडा चौक तक सड़क की बदहाली लंबे समय से परेशानी का कारण बनी हुई है। चिरौंदी और बोड़ेया के आसपास कई स्थानों पर सड़क पर गड्ढे बन गए हैं।

बारिश के दौरान इनमें पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। इससे वाहन चालकों को संभलकर चलना पड़ता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बारिश के बाद सड़क सूखने पर धूल उड़ने से स्थानीय लोगों को परेशानी होती है।

सड़क निर्माण की मांग को लेकर हुआ था आंदोलन जर्जर सड़क से परेशान स्थानीय लोगों ने इसके निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन भी किया था। बोड़ेया में सड़क निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने धरना-प्रदर्शन कर सड़क की स्थिति सुधारने की मांग उठाई थी। अब टेंडर जारी होने से स्थानीय लोगों को सड़क की सूरत बदलने की उम्मीद जगी है।