झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया ठप: 31 अगस्त से कोई सूचना नहीं, 22 जुलाई के बाद नहीं निकली कोई बहाली

राज्य ब्यूरो, रांची। नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ी का असर न केवल झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाओं पर पड़ा है, बल्कि इसका असर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की परीक्षाओं पर भी पड़ा है।

जेपीएससी की अधिसंख्य परीक्षाओं की जांच होने तथा यहां अध्यक्ष एवं सदस्य नहीं होने से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह ठप है, लेकिन जेएसएससी में ऐसी स्थिति नहीं होने के बाद भी यहां नियुक्ति प्रक्रियाएं प्रभावित हुई हैं। स्थिति यह है कि जेएसएससी से 22 जुलाई के बाद कोई नई बहाली नहीं निकली है।

इस दिन पारा शिक्षकों के लिए आयोजित होनेवाली विशेष सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके बाद आयोग द्वारा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, आयोग ने 31 अगस्त के बाद कोई नई सूचना भी नहीं प्रकाशित की है।