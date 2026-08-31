Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

झारखंड JSSC CGL पेपर लीक मामले में SIT ने 20 और अभ्यर्थियों से की पूछताछ, अब तक 8 गिरफ्तार

By Dilip Kumar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Mon, 31 Aug 2026 09:41 PM (IST)

जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी की एसआईटी ने 20 और अभ्यर्थियों से पूछताछ की, जिससे कुल संदिग्धों की ...और पढ़ें

जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में SIT ने 20 और अभ्यर्थियों से की पूछताछ, अब तक 8 गिरफ्तार

जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में SIT ने 20 और अभ्यर्थियों से की पूछताछ, अब तक 8 गिरफ्तार

HighLights

  1. एसआईटी ने 20 और अभ्यर्थियों से पूछताछ कर बयान लिए।

  2. जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक की पुष्टि हुई।

  3. अब तक 8 गिरफ्तारियां, एजेंसी के दो कर्मी रिमांड पर।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में कथित पेपर लीक मामले में जांच कर रही सीआईडी की एसआईटी ने सोमवार को 20 और अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया और उनका बयान लिया है।

इससे पहले एसआईटी ने करीब 150 संदिग्धों, अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर उनका बयान लिया है। संदिग्धों से पूछताछ जारी है।

आरोपितों के बयान, छानबीन व उपलब्ध दस्तावेज की जांच के क्रम में ही जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध अनियमितता से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य मिल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। अब तक एसआईटी ने आठ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य संदिग्धों के पूछताछ जारी है।

गौरतलब है कि जेएसएससी सीजीएल में कथित पेपर लीक मामले में एक जनवरी 2025 को सीआईडी थाना कांड संख्या 01/2025 में दर्ज कांड की जांच की जांच चल रही है। जांच में उपरोक्त आरोपितों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं।

सीआईडी की अब तक की छानबीन में यह सामने आ चुका है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। कई अभ्यर्थियों को दलाल व एजेंट्स ने परीक्षा संचालन एजेंसी की मिलीभगत से रुपये लेकर प्रश्न व उत्तर रटवाया था और उन्हें उक्त परीक्षा में पास कराया था।

आईसीएन के दोनों कर्मियों की 1 सितंबर को पूरी होगी रिमांड

जेएसएससी सीजीएल मामले में पांच दिनों की सीआईडी रिमांड पर लिए गए परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी आईसीएन के दोनों कर्मियों सोमांश प्रकाश व राहुल की रिमांड अवधि मुंगलवार को पूरी हो जाएगी।

दोनों ही आरोपितों से पूछताछ लगभग पूरी हो गई है। पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर सीआईडी आगे की जांच कर रही है। रिमांड अवधि पूरा होने के बाद दोनों ही अभ्यर्थी मंगलवार को जेल भेज दिए जाएंगे।