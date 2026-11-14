JSSC CGL Paper Leak: सीआईडी ने 10 आरोपितों के खिलाफ दाखिल की पूरक चार्जशीट, सूची में 8 सफल अभ्यर्थियों के नाम

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में जांच कर रही सीआईडी ने शनिवार को रांची स्थित सीआईडी की विशेष अदालत में दस आरोपितों के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है।

इन आरोपितों में आठ सफल अभ्यर्थी व दो परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी के कर्मचारी हैं। चार्जशीटेड आठ सफल अभ्यर्थियों में परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का मार्केटिंग मैनेजर सह जेएसएससी सीजीएल में सफल अभ्यर्थी मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी, उसकी पत्नी सुषमा कुमारी उर्फ सुषमा तिवारी, भाई अक्षय तिवारी, विजय कुमार तिवारी, दीपक कुमार, आनंद कुमार सिंह, समीर कुमार व उमेश कुमार राय शामिल हैं।

वहीं, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी मेसर्स आइसीएन टेक्नोलोजी के दो कर्मी सोमांश प्रकाश व राहुल कुमार शामिल हैं। सीआईडी ने एक जनवरी 2025 को सीआईडी थाना कांड संख्या 01/25 में जांच के क्रम में यह पूरक चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि सभी सफल आठों अभ्यर्थियों ने सेटिंग से अनुचित लाभ लिया, पेपर लीक कराया, प्रश्न व उत्तर रटे और परीक्षा पास की। पेपर लीक में आइसीएन के दोनों कर्मियों सोमांश प्रकाश व राहुल ने भूमिका निभाई।

आईसीएन के संचालक मिथिलेश सिंह के निर्देश पर सोमांश प्रकाश व राहुल ने पेपर लीक की थी, वाट्सएप पर प्रश्न व उत्तर भेजे गए और उसे विभिन्न गुप्त ठिकानों पर अभ्यर्थियों को रटवाया गया था। सोमांश व राहुल की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई थी।