JSSC CGL पेपर लीक मामला: 3 दिनों की रिमांड के बाद जेल भेजे गए एजेंसी के कर्मी, CID को मिले धांधली के सबूत

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा में कथित पेपर लीक, अनियमितता मामले की जांच कर रही सीआईडी की एसआईटी ने तीन दिनों तक रिमांड पर पूछताछ के बाद परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी आइसीएन के दोनों कर्मियों को बुधवार को जेल भेज दिया है।

इन कर्मियों में सोमांश प्रकाश व राहुल शामिल हैं। सीआईडी को इन आरोपितों से पूछताछ में पेपर लीक, सेटिंग, अभ्यर्थियों से लेन-देन आदि के सबूत मिले हैं। अब इनके बयान से मिली आगे की जानकारी के आधार पर सीआईडी ने अन्य आरोपितों के विरुद्ध अपनी जांच को आगे बढ़ाई है।