JSSC CGL पेपर लीक मामला: 3 दिनों की रिमांड के बाद जेल भेजे गए एजेंसी के कर्मी, CID को मिले धांधली के सबूत
जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने परीक्षा संचालन एजेंसी आई.सी.एन. के दो कर्मियों को तीन दिन की रिमांड के बाद जेल भेज दिया है।
HighLights
सीआईडी ने एजेंसी के दो कर्मियों को जेल भेजा।
पूछताछ में पेपर लीक और धांधली के सबूत मिले।
सीआईडी ने 500 से अधिक अभ्यर्थियों से पूछताछ की।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा में कथित पेपर लीक, अनियमितता मामले की जांच कर रही सीआईडी की एसआईटी ने तीन दिनों तक रिमांड पर पूछताछ के बाद परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी आइसीएन के दोनों कर्मियों को बुधवार को जेल भेज दिया है।
इन कर्मियों में सोमांश प्रकाश व राहुल शामिल हैं। सीआईडी को इन आरोपितों से पूछताछ में पेपर लीक, सेटिंग, अभ्यर्थियों से लेन-देन आदि के सबूत मिले हैं। अब इनके बयान से मिली आगे की जानकारी के आधार पर सीआईडी ने अन्य आरोपितों के विरुद्ध अपनी जांच को आगे बढ़ाई है।
30 और सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ
सीआईडी ने बुधवार को भी 30 और सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। अब तक 500 से अधिक सफल अभ्यर्थियों का सीआईडी ने बयान ले लिया है। सफल अभ्यर्थियों से परीक्षा से जुड़े सवाल ज्यादा किए गए हैं। जैसे फार्म भरने से लेकर परीक्षा में बैठने और फिर परिणाम जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी ली गई है।
कैसे परीक्षा दिए, कहां दिए, किसके संपर्क में थे, पेपर लीक के संबंध में क्या जानकारी है। सीआईडी को जिन अभ्यर्थियों पर शक हो रहा है, उनके विरुद्ध उनके दस्तावेज व अन्य बिंदुओं पर उनसे जानकारी ले रही है।
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