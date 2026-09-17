JSSC-CGL पेपर लीक मामले में अभय तिवारी की पत्नी और भाई को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची की निचली अदालत से जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपित अभय कुमार तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और उसके भाई अक्षय कुमार तिवारी को राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दी है।

मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने आदेश सुनाते हुए दोनों की याचिका खारिज कर दी। सीआइडी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 19 अगस्त को सुषमा कुमारी और अक्षय कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।