JPSC Scam: OMR शीट की मूल प्रति से मिलान करेगी CID, गड़बड़ी मिलने पर फॉरेंसिक जांच

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में हुए बहुचर्चित मेधा घोटाले की जांच कर रही सीआईडी (CID) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है।

जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सीआईडी ने 29 जुलाई को एक सार्वजनिक सूचना जारी कर प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी 2204 अभ्यर्थियों से सहयोग मांगा था।

सीआईडी ने अभ्यर्थियों को 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच पेपर-1 और पेपर-2 की ओएमआर (OMR) शीट की कार्बन कॉपी की पीडीएफ या फोटो खींचकर आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर (9934309058) या ईमेल आईडी पर भेजने का निर्देश दिया था।

3 दिनों में 1000 अभ्यर्थियों ने भेजी OMR शीट

निर्धारित अवधि के तहत 30 जुलाई से 1 अगस्त यानी शुरुआती तीन दिनों के भीतर ही 1000 सफल अभ्यर्थियों ने अपनी ओएमआर शीट सीआईडी को उपलब्ध करा दी है। दस्तावेज़ जमा करने के लिए अभी चार दिन शेष हैं।



