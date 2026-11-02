JPSC के 10 घोटालेबाजों से मिलिए, एग्जाम शीट बदलने से लेकर सीटें बेचने तक; CID ने दाखिल किया पूरक आरोप पत्र

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाओं में अनियमितता, पेपर लीक, ओएमआर शीट में हेराफेरी आदि मामलों की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने सोमवार को रांची स्थित सीआइडी की विशेष अदालत में अपना पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। यह पूरक आरोप पत्र दस आरोपितों के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

सीआईडी ने कोर्ट को बताया है कि संगठित रूप से एक सिंडिकेट ने जेपीएससी की अधिकतर सीटों को बेच दिया। कई अयोग्य अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में हेराफेरी कर अंक बढ़ाया और पास कराया। स्ट्रांग रूम से कापियां निकाली गईं और उनमें बाहर में लिखवाया भी गया।

14वीं जेपीएससी परीक्षा में ओएमआर शीट में हेराफेरी, अवैध वसूली व फर्जीवाड़े से जुड़े डिजिटल व वित्तीय साक्ष्य को भी सीआइडी ने कोर्ट में प्रस्तुत किया है। सीआईडी ने इस पूरे प्रकरण में अब तक जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते, उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता सहित 34 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

इनमें पूर्व में 12 आरोपितों पर और अब दस आरोपितों यानी कुल 22 आरोपितों पर सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीआइडी ने चार्जशीट में बताया है कि जेपीएससी की परीक्षाओं में अंतरराज्यीय परीक्षा माफिया, दलाल, गलत तरीके से उत्तीर्ण अभ्यर्थी व बिचौलियों का बड़ा सिंडिकेट संगठित रूप से सक्रिय था।

ये हैं दस आरोपित, जिनपर CID ने दाखिल किया पूरक आरोप पत्र बुद्धेश्वर भगत (दलाल व आपरेटर), रमेश कुमार (एजेंट), उमेश कुमार (दलाल), ब्रज कुमार राम (जेपीएससी की तत्कालीन सदस्य अजिता भट्टाचार्य का पीए), अरुण कुमार (निदेशक, परीक्षा एजेंसी बिंसिस), उमाकांत उरांव (सफल अभ्यर्थी सह एजेंट), मनोज कुमार (दलाल), धर्मेंद्र कुमार (जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते का कंप्यूटर आपरेटर सह बिचौलिया), रक्षक सिंह (अंतरराज्यीय सिंडिकेट सदस्य सह परीक्षा माफिया) व रोशन केरकेट्टा (सफल अभ्यर्थी)।