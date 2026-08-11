JPSC Scam: मुंबई से अरुण शर्मा गिरफ्तार, जेपीएससी की कई नियुक्तियां और मेडिकल एग्जाम स्थगित

राज्य ब्यूरो, रांची। जेपीएससी की परीक्षाओं में हुई अनियमितता मामले में मुंबई से अरुण शर्मा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी रांची से जुड़े एक अन्य मामले में रांची पुलिस ने की है।

सोमवार को पुलिस की टीम आरोपित अरुण शर्मा को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मुंबई से रांची लेकर पहुंची। जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार, अरुण शर्मा पर भी जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी में शामिल होने का आरोप है।

हालांकि, वह मुख्य आरोपी एजेंसी टीडीपीएल के बजाय परीक्षा संचालन प्रक्रिया से जुड़ी एक दूसरी आउटसोर्स एजेंसी से जुड़ा हुआ है। पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। टीडीपीएल के जरिए हुईं सभी नियुक्तियां रद करे सरकार: जयराम महतो विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विधायक जयराम महतो ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। साथ ही सीजीएल परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों से बातचीत के बाद 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद करने का फैसला लिया है। लेकिन छात्रों की मुख्य चिंता अभी भी दूर नहीं हुई है। उन्होंने सीजीएल परीक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कथित गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की।

वन क्षेत्र पदाधिकारी व सहायक वन संरक्षक नियुक्ति को मेडिकल परीक्षा स्थगित झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा एवं झारखंड सहायक वन संरक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक जांच परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है।

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