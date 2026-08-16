'शायद ज्यादा दिन जिंदा न रह पाऊं...', रांची में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता ने सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप

जागरण संवाददाता, रांची। JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन के 23वें दिन छात्र नेता प्रेम नायक ने सरकार पर छात्रों की मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की बिगड़ती स्थिति को लेकर कहा कि उनकी हालात बेहद गंभीर हैं।

प्रेम नायक ने कहा, “आज विरोध प्रदर्शन का 23वां दिन और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जीवित रह पाऊंगा। स्थिति गंभीर है। कल से बुखार शुरू हो गया है।”

उन्होंने बताया कि उन्हें इलाज के लिए ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। प्रेम नायक ने आरोप लगाया कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को भी ले जाया गया है और उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा है।

CM आवास घेराव पर क्या बोले प्रेम नायक? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के प्रस्तावित घेराव को लेकर प्रेम नायक ने कहा कि इस संबंध में चर्चा चल रही है और अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के घेराव के बजाय जेल भरो आंदोलन को बेहतर विकल्प बताया।