23वें दिन भी जारी है JPSC-JSSC आंदोलन, 4 और छात्र भूख हड़ताल पर; देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन के 23वें दिन को JPSC-JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच के तहत चार और छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनमें राजबल प्रसाद, उदय मेहता, राजीव कुमार कुशवाहा, उदय मंडल शामिल हैं।

छात्रों का कहना है कि परीक्षा में जुड़े विवादों के समाधान और उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई होने क आंदोलन जारी होगा। चार नए छात्रों के भूख हड़ताल पर बैठने से आंदोलन के और तेज होने के संकेत हैं। 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो वहीं, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पहले से ही भूख हड़ताल पर हैं। वे 2 अगस्त से अनशन पर बैठे हैं और लगातार भूख हड़ताल के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्रों के बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी हुई है।

JPSC-JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन अब 23वें दिन में प्रवेश कर चुका है। छात्र परीक्षा रद्द करने, मामले की निष्पक्ष जांच और अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्र आंदोलन को जयराम महतो का समर्थन झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। डुमरी विधानसभा सीट के विधायक और JLKM नेता जयराम महतो ने 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम का खुलकर समर्थन किया है।