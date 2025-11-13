JMM का बीजेपी पर तीखा तंज: 2029 पूरा साफ हो जाएगी पार्टी, बाबूलाल मरांडी को बताया ऐतिहासिक धरोहर

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा है कि भाजपा को अपने आचार-विचार में सुधार लाना चाहिए। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को प्रेसवार्ता में कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा आधा साफ हुई थी।

2029 के चुनाव में पूरी तरह साफ हो जाएगी। उसका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। रही बात बाबूलाल मरांडी की तो वे भाजपा के ऐतिहासिक धरोहर हैं। उसे भाजपा को बचाकर रखना चाहिए। ये इतने अनमोल धरोहर हैं कि भाजपा के एक-एक कार्यकर्ता उनसे अब दूरी बनाने लगे हैं। 14 नवंबर के बाद एक और पूर्व सीएम चम्पाई सोरेन धरोहर बनकर रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद घाटशिला को एक अनमोल धरोहर मिली थी, जिससे लाखों लोग रोजगार से जुड़े थे।

बिहार में गठबंधन हारी तो इसके जिम्मेवार राजद-कांग्रेस होंगे सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव का एक्जिट पोल सत्य से परे है। सीट दिखाया जा रहा है, मगर वोट प्रतिशत नहीं। अगर गठबंधन चुनाव हारता है तो इसके लिए राजद एवं कांग्रेस जिम्मेदार होगी।

छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के गलत निर्णय के कारण सत्ता से बाहर होना पड़ा। बिहार में भी झामुमो मजबूत है। मगर राजद एवं कांग्रेस ने झामुमो को दरकिनार किया। हेमंत सोरेन बिहार में एक्टिव रहते तो गठबंधन के लिए अच्छा होता।

चुनाव के समय ही विस्फोट क्यों? दिल्ली में हुए घटना के लिए सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री को निशाने पर लिया। कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि पुलवामा और पहलगाम की जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? कौन दोषी थे और इसका खुलासा क्यों नहीं हुआ?