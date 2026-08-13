ऐसे तो बंद हो जाएगी मंइयां सम्मान योजना! सीएम हेमंत सोरेन का एलान- झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा

राज्य ब्यूराे, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री सह पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया।

इसमें विधायक कल्पना सोरेन भी सम्मिलित हुईं। इधर, पार्टी ने ''खनिज बचाओ, मंइयां सम्मान बचाओ'' नारे के साथ आंदोलन का निर्णय किया है। कल्पना सोरेन ने एक्स पर वीडियो कांफ्रेंसिंग की जानकारी देते हुए सवाल उठाया कि खनिज हमारा, जमीन हमारी, संसाधन हमारे तो झारखंड के हक-अधिकार का फैसला झारखंड की आवाज को नजरअंदाज कर कैसे लिया जा सकता है?

उन्होंने कहा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के माध्यम से झारखंड के अधिकारों पर किए जा रहे प्रहार के खिलाफ हम सभी अपने नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने लिखा कि झारखंड संघर्ष की धरती है। अपने जल-जंगल-जमीन, संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। आज भी जब झारखंड और झारखंडियों के हक-अधिकार की बात आएगी, हम एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। गांव से पंचायत, प्रखंड से जिला और शहर तक झारखंड के अधिकारों की यह लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी।

इधर, झामुमो ने अपने अधिकृत मीडिया अकाउंट पर लिखा कि आंदोलन होगा- देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। भाजपा का यह काला कानून सिर्फ झारखंड के खनिज अधिकार पर हमला नहीं है। इसका असर सीधे मंइयां सम्मान पर पड़ेगा। खनिज से मिलने वाला 14,656 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व झारखंड की महिलाओं, बच्चों और गरीब परिवारों पर खर्च होता है। आरोप लगाया कि भाजपा चाहती है कि खनिज कंपनियों को फायदा मिले, लेकिन झारखंड अपनी बहनों का सम्मान न कर सके।

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