JLKM नेताओं ने राज्यपाल से उठाई 6 सूत्रीय मांगें, ग्लोबस स्पिरिट्स और क्रशर संचालकों पर कार्रवाई की अपील

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) कोल्हान प्रमंडल के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के महामहिम राज्यपाल को एक गंभीर ज्ञापन सौंपते हुए बहरागोड़ा एवं धालभूमगढ़ प्रखंड (पूर्वी सिंहभूम) में व्याप्त गंभीर जनसमस्याओं, पर्यावरणीय नियमों के घोर उल्लंघन, वन भूमि के अतिक्रमण और सिलिकोसिस महामारी से हो रही मौतों पर तत्काल उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की है।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व JLKM कोल्हान प्रमंडल के उपाध्यक्ष कलन महतो और रविंदर कुमार महतो ने किया। नेताओं ने राज्यपाल को क्षेत्र की बदहाल स्थिति से अवगत कराते हुए मुख्य रूप से निम्नलिखित 6 सूत्रीय मांगें रखीं: प्रमुख मांगें एवं मुद्दे सुवर्णरेखा नदी का कटाव: बहरागोड़ा प्रखंड में सुवर्णरेखा नदी के भीषण कटाव से सैकड़ों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि नदी में विलीन हो चुकी है। प्रभावित किसानों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज, उचित मुआवजे और कटाव रोकने के लिए मजबूत तटबंध (गैबियन वॉल) बनाने की मांग की गई है।

अवैध खनन, क्रशर संचालन और ब्लास्टिंग पर रोक: झरिया में दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा लगभग 300 फीट की अत्यधिक गहराई तक पत्थर खनन से भू-धंसान (Land Subsidence) का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। चाड़कमारा , मोहनपुर एवं गुहियापाल मौजा में एक ही तर्ज पर क्रशर लगाकर अवैध रूप से पत्थर खनन, व्यावसायिक गतिविधियों और अत्यधिक तीव्र क्षमता वाले डायनामाइट विस्फोट (Dynamite Blasting) कर संचालन किया जा रहा है। जिससे लोगों के मकान भवन में दरारें पड़ रही हैं ।

गुहीआपाल मौजा में अशोक कुमार बाला (मेसर्स जय गुरु स्टोन क्रशर / गुहीआपाल स्टोन माइंस) द्वारा भी ये गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिससे भारी दहशत और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है. स्वीकृत प्लॉटों की आड़ में गैर-स्वीकृत प्लॉटों से हो रहे अवैध खनन और भारी हाइवा के परिवहन से सड़कें व नहरें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।

मुड़ादेवता में शारदा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की जांच: थर्माकोल और पॉलिस्टायरीन से दोना-पत्तल बनाने वाली इस फैक्ट्री की वैधता, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और अपशिष्ट निस्तारण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड (उल्दा) का प्रदूषण और वन भूमि अतिक्रमण: कंपनी द्वारा भारी मात्रा में वायु और जल प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे कृषि भूमि नष्ट हो रही है और भूजल स्तर सूख रहा है। इसके साथ ही, ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड द्वारा बड़े पैमाने पर वन भूमि (बनांचल क्षेत्र) का अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, और तमाम शिकायतों के बावजूद वन विभाग पूरी तरह मौन है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है।

गजानन फेरो प्राइवेट Ltd. (कदमबेड़ा) पर कार्रवाई: प्लांट के संचालन से फैल रहे प्रदूषण और हृदय रोगियों, बुजुर्गों व बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे भारी ध्वनि वाले साइरन के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।