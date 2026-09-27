Jharkhand Weather: झारखंड में आज भी नहीं थमेगा बारिश का दौर! रांची समेत 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी
झारखंड में 27 सितंबर को भी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसमें रांची समेत 19 जिलों के लिए मौसम विभाग ...और पढ़ें
HighLights
झारखंड में 27 सितंबर को बारिश और गरज-चमक का अनुमान।
रांची सहित 19 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट।
खराब मौसम में सुरक्षित रहने और वज्रपात से बचने की सलाह।
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में बारिश का दौर अभी पूरी तरह थमा नहीं है। रविवार, 27 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है।
मौसम विभाग ने 27 सितंबर को कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान में झारखंड के लिए 27 सितंबर को गरज-चमक और आकाशीय बिजली की चेतावनी दी गई है।
19 जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार, 27 सितंबर को गढ़वा, गोड्डा, साहिबगंज, हजारीबाग, लातेहार, बोकारो, दुमका, जामताड़ा, रामगढ़, धनबाद, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, चतरा, लोहरदगा, पलामू और कोडरमा में येलो अलर्ट रहेगा।
इन जिलों में मौसम खराब होने के दौरान गरज-चमक और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। IMD के झारखंड पूर्वानुमान में 27 सितंबर को गरज-चमक की चेतावनी दर्ज है।
रांची में कैसा रहेगा मौसम?
राजधानी रांची में रविवार को दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। रांची में अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गरज-चमक के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।
शनिवार को राजधानी में बारिश और बादलों के कारण मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा। ऐसे में रविवार को भी तेज धूप से राहत मिलने की उम्मीद है।
कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात का खतरा
मौसम विभाग के अनुसार, 27 सितंबर को झारखंड में कई स्थानों पर बारिश या मेघ गर्जन की गतिविधियां हो सकती हैं। विशेषकर येलो अलर्ट वाले जिलों में मौसम खराब होने पर वज्रपात का खतरा बना रहेगा।
28 सितंबर से अलर्ट में राहत
मौसम केंद्र रांची के उपखंडवार पूर्वानुमान में 27 सितंबर को गरज-चमक की चेतावनी दी गई है, जबकि 28 सितंबर से झारखंड के लिए कोई चेतावनी दर्ज नहीं है। हालांकि स्थानीय स्तर पर बादल और हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है।
खराब मौसम में रहें सावधान
गरज-चमक या आकाशीय बिजली के दौरान खुले मैदान, खेत, पेड़ के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचें। मौसम खराब होने पर सुरक्षित और पक्के स्थान पर रहें।
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