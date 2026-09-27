Jharkhand Weather: झारखंड में आज भी नहीं थमेगा बारिश का दौर! रांची समेत 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में बारिश का दौर अभी पूरी तरह थमा नहीं है। रविवार, 27 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है।

मौसम विभाग ने 27 सितंबर को कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान में झारखंड के लिए 27 सितंबर को गरज-चमक और आकाशीय बिजली की चेतावनी दी गई है।

19 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार, 27 सितंबर को गढ़वा, गोड्डा, साहिबगंज, हजारीबाग, लातेहार, बोकारो, दुमका, जामताड़ा, रामगढ़, धनबाद, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, चतरा, लोहरदगा, पलामू और कोडरमा में येलो अलर्ट रहेगा।

इन जिलों में मौसम खराब होने के दौरान गरज-चमक और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। IMD के झारखंड पूर्वानुमान में 27 सितंबर को गरज-चमक की चेतावनी दर्ज है।

रांची में कैसा रहेगा मौसम? राजधानी रांची में रविवार को दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। रांची में अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गरज-चमक के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

शनिवार को राजधानी में बारिश और बादलों के कारण मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा। ऐसे में रविवार को भी तेज धूप से राहत मिलने की उम्मीद है। कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात का खतरा मौसम विभाग के अनुसार, 27 सितंबर को झारखंड में कई स्थानों पर बारिश या मेघ गर्जन की गतिविधियां हो सकती हैं। विशेषकर येलो अलर्ट वाले जिलों में मौसम खराब होने पर वज्रपात का खतरा बना रहेगा।