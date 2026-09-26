दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया था येलो अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में शनिवार शाम हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। दिनभर उमस और गर्मी के बाद शाम को हुई बारिश ने लोगों को राहत दी। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक दिल्ली में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। शनिवार को हल्की से मध्यम वर्षा के साथ तेज हवा और बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई थी।

मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को भी मौसम बदला हुआ रहेगा। तीनों दिन आसमान में सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। रविवार को भी हल्की से मध्यम वर्षा और तेज हवा चलने की संभावना है, जबकि सोमवार को हल्की बारिश हो सकती है।

50 किमी प्रति घंटे तक चल सकती है हवा शनिवार को मौसम विभाग ने बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया था। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चलने, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान था।

चक्रवाती परिसंचरण से बदला मौसम मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के निचले वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।