Jharkhand Weather: कभी धुंध तो कभी खिली धूप, झारखंड में मौसम की दोहरी चाल; छठ के अर्घ्य पर क्या होगा हाल?

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ रहा है, जबकि दोपहर में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। राजधानी रांची में भी सुबह हल्की धुंध और दिन में धुंधली धूप देखने को मिल रही है।

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 11 नवंबर तक रांची के तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं रही। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। रांची में 12 नवंबर तक ऐसा रहेगा तापमान पूर्वानुमान के मुताबिक, 10 नवंबर को रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। 11 नवंबर को न्यूनतम तापमान एक डिग्री बढ़कर 17 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं, 12 नवंबर को अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ इसके 25 डिग्री रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

इन जिलों में सुबह-शाम बढ़ेगी ठंड राज्य के पठारी और ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। गुमला, लोहरदगा, पलामू, हजारीबाग और रांची में सुबह तथा रात के समय तापमान कम रहने से ठंड बढ़ने लगी है। खासकर गुमला में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि, दोपहर में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है।

14 नवंबर तक कैसा रहेगा झारखंड का मौसम मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 12 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रह सकता है। 13 नवंबर को सुबह हल्की धुंध के बाद मौसम साफ होने का अनुमान है। वहीं, 14 नवंबर को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है। फिलहाल रांची में बारिश की संभावना कम है, हालांकि राज्य के कुछ इलाकों में बादल और हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है।

छठ के अर्घ्य के समय कैसा रहेगा मौसम छठ पूजा के दौरान सुबह और शाम के अर्घ्य के समय मौसम को लेकर श्रद्धालुओं की नजर पूर्वानुमान पर है। नवंबर के मध्य तक सुबह हल्की धुंध और ठंड का असर बना रह सकता है। ऐसे में सुबह अर्घ्य देने के लिए घाटों पर जाने वाले व्रतियों को गर्म कपड़े साथ रखने की जरूरत होगी। मौसम विभाग की ओर से 15 नवंबर के लिए फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।