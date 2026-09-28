Jharkhand Weather: झारखंड में थमेगा बारिश का दौर! आज से मिलेगी राहत; जानें अगले 3 दिनों का हाल

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में पिछले दिनों सक्रिय रहे बारिश और वज्रपात के दौर के बाद आज, सोमवार (28 सितंबर) से राज्यवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 28 सितंबर से राज्य में भारी बारिश या वज्रपात का कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, 28 सितंबर से मौसम का उग्र रूप शांत होगा और बारिश में काफी कमी आएगी। राज्य के ज्यादातर हिस्सों (रांची, मेदिनीनगर, धनबाद आदि) में सामान्य रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन भारी बारिश की जगह केवल छिटपुट या हल्की बूंदाबांदी की ही संभावना है।

राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। 29 और 30 सितंबर को भी किसी विशेष अलर्ट के बिना मौसम मुख्यतः साफ रहने के आसार हैं, जिससे लंबे समय बाद लोगों को आवाजाही में सहूलियत मिलेगी।