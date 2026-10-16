Jharkhand Weather: झारखंड में दिन में गर्मी, सुबह-शाम ठंडक का अहसास; 20 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम?

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मानसून की विदाई के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, जबकि सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट से हल्की ठंडक का अहसास हो रहा है। मौसम के इस बदलते रूप के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 15 से 20 अक्टूबर तक झारखंड के किसी भी जिले के लिए गंभीर मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है। इस दौरान राज्य में मौसम सामान्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, स्थानीय परिस्थितियों के कारण कुछ स्थानों पर बादल छाने और हल्की गरज-चमक की स्थिति बन सकती है।

रांची समेत प्रमुख शहरों में कैसा रहेगा तापमान? राजधानी रांची में 16 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पलामू में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं, बोकारो में अधिकतम 32 और न्यूनतम 23 डिग्री, जबकि जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

पलामू, बोकारो और जमशेदपुर जैसे इलाकों में दोपहर के समय धूप के कारण गर्मी अधिक महसूस हो सकती है। इसके विपरीत सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। 20 अक्टूबर तक कैसा रहेगा झारखंड का मौसम? मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक, 20 अक्टूबर तक राज्य में किसी बड़े मौसमी बदलाव के संकेत नहीं हैं। अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण लोगों को सुबह-शाम हल्की ठंडक और दोपहर में गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।