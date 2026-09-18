Jharkhand Weather: झारखंड में आज फिर बरसेंगे बादल, रांची समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है।

रांची के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान में 18 सितंबर को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

रांची समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार, 18 सितंबर को रांची में सामान्यतः बादल छाए रहने और एक-दो दौर बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। 19 से 21 सितंबर के दौरान भी रांची में बादल और बारिश का दौर जारी रह सकता है। इन दिनों अधिकतम तापमान करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

रांची के पूर्वानुमान में 18 से 21 सितंबर तक गरज, बिजली और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा की चेतावनी दर्ज की गई है। वहीं, 22 और 23 सितंबर के लिए रांची के पूर्वानुमान में बारिश की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है।

18 से 23 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम 18 सितंबर: रांची में बादल छाए रहने के साथ बारिश या गरज के साथ बौछार की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री रह सकता है। तेज हवा और वज्रपात की स्थिति बन सकती है।