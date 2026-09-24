Jharkhand Weather: झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज! रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी
झारखंड में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है, जहां रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और 40-50 किमी/घंटा ...और पढ़ें
HighLights
झारखंड में मौसम का मिजाज बदला, भारी बारिश का अलर्ट।
रांची में 24 सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना।
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार, 24 सितंबर को राज्य में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की चेतावनी है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
24 सितंबर को रांची में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान
मौसम विभाग ने आज 24 सितंबर को भी राज्य में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। रांची में इस दिन बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। 25 सितंबर को भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।
27 सितंबर तक बारिश का दौर
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 26 और 27 सितंबर को भी झारखंड में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद 28 और 29 सितंबर को भी राज्य के कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है।
रांची में कैसा रहेगा मौसम?
रांची में 23 सितंबर को सामान्य रूप से बादल छाए रहे और बारिश हुई। आज 24 सितंबर को भी आसमान में बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
तेज हवा और वज्रपात के दौरान रहें सतर्क
गरज-चमक और तेज हवा के दौरान लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम खराब होने पर खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। बिजली गिरने की स्थिति में पेड़, बिजली के खंभे और अन्य ऊंचे ढांचों के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। साथ ही लोगों को स्थानीय मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है।
यह भी पढ़ें- 24 September Ka Mausam: यूपी में मानसून की विदाई के बीच बदलेगा मौसम, पश्चिमी इलाकों में बारिश के आसार