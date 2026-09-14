Jharkhand Weather: झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज! रांची समेत 14 जिलों में गरजेंगे बादल; IMD ने जारी किया अलर्ट

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मानसून की सक्रियता के बीच सोमवार, 14 सितंबर को मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। रांची मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान हवा की गति 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

14 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार बोकारो, रांची, रामगढ़, खूंटी, चतरा, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, दुमका, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, गुमला और लातेहार में आंधी, बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। वहीं, रामगढ़, बोकारो, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर/पूर्वी सिंहभूम, पलामू, खूंटी और दुमका में भारी बारिश के साथ आंधी की चेतावनी भी दी गई है।

रांची में 29 डिग्री रहेगा तापमान राजधानी रांची में सोमवार को अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमा बाकी जिलों में भी हो सकती है बारिश झारखंड के 24 जिलों में से 14 जिलों के लिए विशेष आंधी-बारिश का अलर्ट है। शेष जिलों में भी स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश, गरज-चमक और छिटपुट बौछारें हो सकती हैं। ऐसे में राज्य के सभी हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना नहीं है।

19 सितंबर तक जारी रहेगा बारिश का दौर 14 सितंबर को बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। 15 और 16 सितंबर को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 17 सितंबर के आसपास भी बारिश का दौर जारी रहने के संकेत हैं। 15 से 17 सितंबर के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 18 सितंबर तक कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जैसी स्थिति बने रहने के संकेत हैं। इसके बाद बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है।

वज्रपात से रहें सतर्क बारिश के साथ सोमवार को वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। ऐसे में लोगों को खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभे और ऊंचे स्थानों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। किसानों और दोपहिया वाहन चालकों को भी मौसम खराब होने के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।