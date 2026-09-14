बिहार में मानसून की रफ्तार कमजोर, उमस से बढ़ी परेशानी; 16 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट

जागरण संवाददाता, पटना। बिहारमें मानसून की गतिविधियां कम होने के साथ भारी वर्षा में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 16 जिलों के पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिले के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई।

इन स्थानों पर 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ कई स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। पटना सहित अन्य भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ उमस का प्रभाव बना रहा। किशनगंज में सबसे अधिक बारिश बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। किशनगंज के टेढागाछ में 67.4 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। रविवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ उमस की स्थिति बनी रही। 33 किमी प्रतिघंटा गया में हवा की रफ्तार दर्ज की गई।

राजधानी का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ जैसलमेर, कोटा, दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश और उससे सटे विदर्भ के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक जा रही है।

इनके प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा में कमी के आसार है। मंगलवार को अररिया एवं किशनगंज जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति किशनगंज के तैयबपुर में 66.4 मिमी, अररिया के फारबिसगंज में 58.2 मिमी, मधुबनी के झंझारपुर में 58.2 मिमी, अररिया के नरपतगंज में 49 मिमी, किशनगंज के चरघरिया में 47.4 मिमी, ठाकुरगंज में 29.4 मिमी, दिघलबैंक में 22.2 मिमी, सुपौल के त्रिवेणीगंज में 16.4 मिमी, मधुबनी के बिस्फी में 15.2 मिमी, सुपौल के परपतगंज में 14.8 मिमी, अररिया के सिकटी में 13.6 मिमी, अररिया के पलासी में 13.2 मिमी, सुपौल के किशनपुर में 12.6 मिमी, दरभंगा के घनश्यामपुर में 12.6 मिमी, बेगूसराय के मटियानी में 12.2 मिमी, सुपौल के राघोपुर में 11.6 मिमी, बीरपुर में 10.4 मिमी एवं सीतामढ़ी के पुपरी में 10.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।